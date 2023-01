(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dieci modelli di tutte le fasce di prezzo e con le caratteristiche più disparate per soddisfare ogni palato

WIRED Italia

La San Marco, azienda leader nel mondo nella produzione diper il, sarà protagonista dal 21 al 25 gennaio alla 44esima edizione del Sigep, il Salone Internazionale Gelateria Pasticceria e Panificazione di Rimini, esposizione di riferimento in ...... concedendogli una tazzina di. Fortunatamente non è sempre così. Luigi Petroselli, Sindaco di ... Da anni ad uso abitazioni, che si affaccia su uno spiazzo brullo e un parcheggioper il ... 10 macchine da caffè americano per bevande lunghissime e fragranti