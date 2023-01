Zverev | non solo la sconfitta | preso anche di mira da un piccione | Australian Open 2023 VIDEO

(Di giovedì 19 gennaio 2023) In alcune parti del mondo si dice che le feci degli uccelli possano portare fortuna. Evidentemente sarà del parere opposto Alexander, che quest’oggi prima è statodida unsulla Margaret Court Arena, e poi è stato eliminato dal torneo in quattro set per mano del lucky loser Michael Mmoh. Ultimi otto mesi non molto fortunati per il tedesco. SportFace.

SPORTFACE.IT

...trova più armi sufficientemente valide per muovere il punteggio. Finisce 6 - 3 6 - 1. Poche ... mentre esce seppur in maniera meno rumorosa Alexander. Reduce dalla prima vittoria nel ...Lo statunitense, numero 107 del mondo, elimina il numero 13 Alexandere firma il suo miglior ... Mmoh, che aveva vinto solo una partita nel circuito maggiore nel 2022,aveva mai sconfitto un ... Zverev, non solo la sconfitta: preso anche di mira da un piccione ... Continua lo spettacolo degli Australian Open e i colpi di scena non mancano mai. Dopo l’eliminazione di ieri di Rafa Nadal, sconfitto da McDonald, oggi escono di scena anche Fritz e Zverev. Lo ...Lo statunitense, numero 107 del mondo, elimina il numero 13 Alexander Zverev e firma il suo miglior risultato in ... Mmoh, che aveva vinto solo una partita nel circuito maggiore nel 2022, non aveva ...