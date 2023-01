«Zidane allenerà in Italia» | l’indiscrezione di un ex compagno

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Le parole di Lionel Charbonnier, amico e vecchio compagna di squadra di, sul futuro dell’allenatore Lionel Charbonnier, amico e vecchio compagna di squadra diin nazionale, ha parlato del futuro dell’allenatore ex Juventus. PAROLE – «Non andrà in Inghilterra, ma indove ha un legame speciale con la Juve. Andrà alla Juve o si siederà sulla panchina di una nazionale. I brasiliani sarebbero molto felici di avere un allenatore come lui, che vuole lasciare il segno nel calcio. Infatti, pensano chesia più brasiliano che francese. In Inghilterra invece non lo vedo, perché non parla inglese». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

Infatti, i brasiliani pensano chesia più brasiliano che francese . In Inghilterra invece non lo vedo, perché non parla inglese".1 Didier Deschampsla Francia fino al 2024. Ossia fino agli Europei che si disputeranno in Germania tra un ... Per buona pace di Zinedineche da tempo ambisce alla panchina della ... "Zidane allenerà in Italia: ecco dove": la clamorosa indiscrezione del suo ex compagno