(Di giovedì 19 gennaio 2023) L 'Inter trionfa incon un 3 - 0 al Milan nel derby in finale a Riad . La festa nerazzurra esplode al triplice fischio in campo, partecipa anche Steven. Il presidente poi ha ...

Corriere dello Sport

A dicembre erano insieme in un locale a Miami e lo stessoaveva postato il selfie nelle storie sul suo profilo ...Inzaghi , invece, si conferma re di Supercoppa e consegna a Stevenil suo 4° trofeo da ... Inzaghiancor di più perché si conferma re di Supercoppa con la sua 4a vittoria in 4 finali ... Zhang festeggia la Supercoppa: arriva il commento di Melissa Satta La showgirl si è complimentata con il presidente dell'Inter per il 3-0 in finale contro il Milan, di cui è tifosa ...Un'altra vittoria per la società nerazzurra che trionfa a Riad nella finale contro il Milan. Il post su Instagram del presidente ...