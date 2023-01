Zhang | ' È il quarto trofeo della mia gestione Con me si punterà sempre a vincere'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) A fine partita, con la Supercoppa Italiana in bacheca, ci mette la faccia anche Steven. Ed è un volto felice per ilin bacheca nella suae per una partita dominata dall'...

TUTTO mercato WEB

A fine partita, con la Supercoppa Italiana in bacheca, ci mette la faccia anche Steven. Ed è un volto felice per iltrofeo in bacheca nella sua gestione e per una partita dominata dall'inizio alla fine contro i cugini del Milan: "Vincere il derby è sempre emozionante, il ...Commenta per primo Il presidente dell' Inter Stevenha parlato a Mediaset dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Milan: 'Vincere il ... Io ilpresidente più vincente della ... Zhang quarto presidente più vincente nella storia dell'Inter: "I tifosi possono stare tranquilli" Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il successo in Supercoppa Italiana contro il Milan: "E' una soddisfazione ancora più bello vincere un trofeo dopo il derb ...Le parole del presidente dell'Inter, Steven Zhang, dopo la vittoria dei nerazzurri per 3-0 contro il Milan in Supercoppa ...