Zerbin | l’agente | “Felice di restare al Napoli | ma non vuole fare lo spettatore”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 19 gennaio 2023)didice che Alessio èdial, ma nonloin questa stagione Alessioha giocato una partita positiva contro la Cremonese. Tra i pochi a salvarsi dai voti negativi, il calciatore ex Frosinone dovrebbe, con ogni probabilità, adell’esterno di attacco, Giulio Marinelli, nel corso diRadio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss, ha parlato del futuro del giocatore, uscito galvanizzato dallo stadio Diego Armando Maradona per la sua prestazione, in occasione della gara di Coppa Italia contro la Cremonese che però è terminata con la clamorosa eliminazione: “Ci sono varie squadre interessate al ...