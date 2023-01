Globalist.it

ha parlato in video - conferenza durante una colazione di lavoro organizzata a margine del World Economic Forum a Davos. "Il nostro obiettivo è liberare tutti i nostri territori: la Crimea è ...andare ai nostri confini dal 1991."la Crimea. Buona fortuna a raggiungere quell'impossibilità si potrebbe dire. La seconda intervista è con il generale Valery Zaluzhny, comandante ... Zelensky rivuole la Crimea e gli Usa ipotizzano di aiutarlo ad attaccarla Gli Stati Uniti stanno riconsiderando l'invio di armi più pesanti all'Ucraina, lo scrive il New York Times. Questo per favorire Kiev nel negoziato ...