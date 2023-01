Zelensky | “Putin? Non so neanche se è ancora vivo” La replica di Mosca | “Ti piacerebbe”

Leggi su tpi

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Superando in un colpo solo le dicerie sullo stato di salute precario e su un possibile tumore, il presidente ucraino Volodymyrè arrivato a ipotizzare che Vladimirsia addirittura morto. “Non capisco bene con chi parlare e di cosa. Non sono sicuro che il presidente della Russia sia proprio lui. Non capisco bene se siae chi prenda le decisioni”, ha detto il leader di Kiev in collegamento video con il World Economic Forum di Davos, aggiungendo di non comprendere nemmeno “come si possa promettere una cosa ai leader europei e il giorno dopo lanciare un’invasione su vasta scala di un Paese”: “Non capisco bene con chi abbiamo a che fare. Quando diciamo ‘colloqui di pace’, non capisco bene con chi dovremmo farli”. Le tensioni sono particolarmente alte dopo il decesso avvenuto ieri in seguito alla caduta di un elicottero ...