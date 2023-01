Zelensky ' Putin? Non credo sia vivo'

ilmessaggero.it

Immediata è arrivata la replica del Cremlino: "La Russia eesistono ed esisteranno" e il presidente ucraino Volodymyrdovrebbe rendersene conto il prima possibile per il bene del suo ...Il presidentenon è "del tutto sicuro" che il premier russosia ancora vivo e che sia lui a prendere le decisioni in Russia. Il leader ucraino lo ha detto durante il suo intervento in ... Guerra in Ucraina, diretta. Zelensky: «Non sono sicuro che Putin sia vivo». La replica: lui e la Russia esiste Giovedì, 19 gennaio 2023 Home > aiTv > SOTTOTITOLI Zelensky: "Non sono sicuro che Putin sia vivo" (Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2023 "E in questo momento non capisco davvero con chi parlare e di ch ...Secondo il presidente ucraino al posto di Putin "potrebbe essere una sua controfigura". Da Mosca però arriva la smentita.