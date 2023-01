Zelensky ' Putin? Non credo sia vivo' Ma il Cremlino lo smentisce

ilmessaggero.it

Il presidente ucraino Volodomyrnon è "del tutto sicuro" che Vladimirsia ancora vivo e che sia lui a prendere le decisioni a Mosca. Il leader ucraino lo ha detto durante il suo intervento in videocollegamento al ...Immediata è arrivata la replica del Cremlino: "La Russia eesistono ed esisteranno" e il presidente ucraino Volodymyrdovrebbe rendersene conto il prima possibile per il bene del suo ... Guerra in Ucraina, diretta. Zelensky: «Non sono sicuro che Putin sia vivo». La replica: lui e la Russia esiste 'Si presenta sempre contro il chroma key', ha detto l'ucraino. La Svezia pronta a inviare artiglieria a lungo raggio ...Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, ha affermato di non essere sicuro che il presidente russo Vladimir Putin "sia ancora vivo".