ilmessaggero.it

Volodymyrè "del tutto sicuro" che il presidente russo Vladimir Putin sia ancora vivo e sia lui a prendere le decisioni in Russia: lo ha detto il leader ucraino durante il suo intervento in ...E per farlo, ha iniziato a usaresolo le armi prodotte dalla propria industria bellica, ma anche droni di fabbricazione iraniana. Il presidente ucraino Volodymyrconsidera lo scudo ... Guerra in Ucraina, diretta. Zelensky: «Non sono sicuro che Putin sia vivo». Nuovo pacchetto armi da 2,5 miliar Secondo il presidente ucraino Zelensky “non è sicuro che Putin sia ancora vivo. Potrebbe essere una sua controfigura quello che compare sugli schermi”. Ma Peskov smentisce: “È vivo, prima lo accetta m ...Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando da remoto al Forum di Davos, ha dichiarato di non essere "del tutto sicuro" che il presidente russo ...