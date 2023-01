Zelensky | “Non sono sicuro che Putin sia vivo” Mosca | “Lui e la Russia esistono” Dalla Svezia artiglieria a Kiev

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Si tinge anche di mistero la sanhguinosa invasione dell'Ucraina da parte della. Il presidente ucraino, Volodymyrnon è "del tutto" che il presidente russo, Vladimir, sia ancorae che sia lui a prendere le decisioni in. Il leader ucraino lo ha detto durante il suo intervento in videocollegamento al Forum economico di Davos L'articolo proviene da Firenze Post.

Volodymyrè 'del tutto sicuro' che il presidente russo Vladimir Putin sia ancora vivo e sia lui a prendere le decisioni in Russia: lo ha detto il leader ucraino durante il suo intervento in ...Una pronta replica e' giunta dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: "Chiaramente,preferirebbe cheesistessero ne' la Russia ne' Putin - ha detto - . Prima si rende conto che la ...ROMA Volodymyr Zelensky non è "del tutto sicuro" che il presidente russo Vladimir Putin sia ancora vivo e sia lui a prendere le decisioni in Russia: lo ha detto il leader ucraino durante il… Leggi ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lascia trapelare la possibilità che il "rivale" russo Vladimir Putin non sia più in ...