Zelensky | ' non sono sicuro che Putin sia vivo' Anche la Svezia invierà armamenti a Kiev

ilGiornale.it

- Il presidente ucraino solleva il dubbio al forum di Davos. Risponde il Cremlino: 'E' vivo, come la Russia, meglio che lo ...I dubbi diIn collegamento video con il World Economic Forum di Davos,ha parlato espressamente del suo omologo russo. "capisco bene con chi parlare e di cosa.sono sicuro ... "Non sono sicuro sia vivo": i dubbi di Zelensky su Putin ROMA Volodymyr Zelensky non è "del tutto sicuro" che il presidente russo Vladimir Putin sia ancora vivo e sia lui a prendere le decisioni in Russia: lo ha detto il leader ucraino durante il… Leggi ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lascia trapelare la possibilità che il "rivale" russo Vladimir Putin non sia più in ...