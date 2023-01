Zelensky | “Non so se Putin sia ancora vivo | se sia proprio lui quello che compare sugli schermi”

Leggi su lastampa

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il presidente ucraino, Volodymyr, ha affermato di non sapere con chi parlare in Russia per quanto riguarda i negoziati di pace perche' "non e' sicuro che Vladimirsia". Parlando in video collegamento a un incontro con la stampa alla Victor Pinchuk Foundation a margine del World Economic Forum, il presidente ucraino si e' chiesto se fosse"a prendere le decisioni" in Russia, sottintendendo che nella recente visit a San Pietroburgo invece diavrebbe potuto essere una controfigura.

"Non capisco bene con chi parlare e di cosa. Non sono sicuro che il presidente russo sia davvero lui", ha rispostoa una domanda sulla possibilita' di colloqui di pace.

A stretto giro gli ha ...