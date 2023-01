Zelensky | bene risoluzione Pe per tribunale contro Mosca

Adnkronos

Aumenterà notevolmente le capacità di difesa ucraina", ha affermato. . 19 gennaio 2023'Non capiscocon chi parlare e di cosa. Non sono sicuro che il presidente russo, che a volte appare contro il chroma key, sia davvero lui', ha rispostoa una domanda sulla possibilità ... Zelensky: "Non so se Putin è vivo". Mosca: "Lo è, ma niente foto" "Non capisco bene con chi parlare e di cosa. Non sono sicuro che il presidente della Russia sia proprio lui. Non capisco bene se sia vivo e chi prenda le… Leggi ...Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il via libera dell'Eurocamera a una risoluzione che esorta l'Ue a istituire un tribunale internazionale speciale che si occupi di ...