Globalist.it

... lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, intervenendo al forum economico di Davos in videocollegamento.... ha detto. "L'indagine è in corso. Sono aldiverse teorie e non sono autorizzato a parlare delle diverse ipotesi finché le indagini non saranno completate", ha aggiunto il presidente ... Zelensky: “Al vaglio degli inquirenti tutte le teorie sulle cause che hanno portato allo schianto dell’elicottero” Lo rende noto il presidente Zelensky sui suoi canali social aggiornando il bilancio a 25 feriti, tra cui 11 bambini e 14 morti. “Vorrei anche ringraziare i residenti di Brovary che hanno aiutato sia i ...“Si stanno valutando diverse teorie – ha detto Zelensky- L’indagine è in corso. Sono al vaglio diverse teorie e non sono autorizzato a parlare delle diverse ipotesi finché le indagini non saranno ...