Zelensky a Davos | “Non sono certo che Putin sia vivo”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Rivelazione che appare surreale, ma che sta già facendo discutere, da parte di Volodymyral forum economico mondiale di. Il presidente dell’Ucraina non sa se parlare di colloqui di pace perché non è “del tutto sicuro” che Vladimirsia ancora. E neppure che siaa prendere le decisioni in Russia. “Non capisco bene con chi parlare e di cosa” ha detto il leader ucraino durante il suo intervento in videocollegamento con, in Svizzera. “Nonsicuro che il presidente russo, che a volte appare contro il chroma key (tecnica per sovrapporre in video due diverse immagini, ndr.) sia davvero lui” ha detto ancora. Volodymyr, presidente dell’Ucraina. Foto AnsaUcraina, armi anche dalla ...

La7

...economico di, in Svizzera. "Non capisco bene con chi parlare e di cosa. Non sono sicuro che il presidente russo, che a volte appare contro il chroma key, sia davvero lui", ha risposto...in collegamento conha anche spiegato che ci sono "diverse" teorie sulle cause della tragedia dell'elicottero del Servizio di emergenza ucraino che è caduto ieri alle porte di Kiev ... Zelensky a Davos chiede un minuto di silenzio per le vittime della tragedia dell'elicottero caduto In collegamento a Davos, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sgancia una bomba su Vladimir Putin; "Non capisco bene con chi parlare e di cosa. Non sono sicuro che il… Leggi ...'Si presenta sempre contro il chroma key', ha detto l'ucraino. La Svezia pronta a inviare artiglieria a lungo raggio ...