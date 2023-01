La7

Svizzera, 19 gennaio 2023 Il Presidente ucrainoè intervenuto al Forum diin videocollegamento e ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime della tragedia dell'elicottero precipitato nei pressi di Kiev vicino a un asilo. A ...Un appuntamento che arriva subito dopo il forum di, dove si è ripetuto "come un mantra" che "... 007 Gb: Russia verso schieramento carri armati T - 14 Ucraina,: "Non abbiamo iniziato la ... Zelensky a Davos chiede un minuto di silenzio per le vittime della tragedia dell'elicottero caduto Gli aiuti all’Ucraina sono stati uno dei principali temi di Davos, soprattutto alla luce degli interventi da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e di sua moglie Olena Zelenska. L’Europa ha ...Non credo che sia la strategia giusta da seguire quella di dire 'darò i carri armati se anche qualcun altro li condividerà', non è la strada giusta", ha affermato il presidente ucraino Volodymyr ...