Zaniolo | ecco il parere dell’esperto | “E’ un calciatore fortissimo”

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nelle ultime ore è scoppiato il caso; l’esterno offensivo, infatti, potrebbe finire in Premier League in questa sessione di mercato. Doveva essere la stagione di; l’esterno giallorosso, dopo essere rimasto nella capitale nonostante le avances della Juventus, si pensava potesse essere grande protagonista con la Roma. Le cose non sono andate in questo modo con il giocatore che, esclusa la prestazione contro il Ludogorets, sta faticando a mostrare le proprie qualità. AnsafotoSecondo le ultime indiscrezioni, in questa sessione invernale di mercato,potrebbe lasciare la Roma. Una notizia che rischia di cambiare, e non poco, la stagione dei giallorossi considerando come arriverebbero soldi importanti per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho. Ma dove può andare? Immaginarlo ...