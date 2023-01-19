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Yali Capkini trama puntata 18 del 20 Gennaio 2023

Yali Capkini
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Yali Capkini trama puntata 18 del 20 Gennaio 2023 (Di giovedì 19 gennaio 2023) Yali Capkini trama puntata 18 Ferit, che viene a sapere che Seyran è andata da sola a incontrare Efe Han e che ha firmato un contratto, impazzisce e prende fiato con Defne ed Efe. Lo zio di Serter, d’altra parte, non ha intenzione di lasciare andare Ferit a meno che Ferit non lasci in pace Pelin. ?fakat L'articolo proviene da MediaTurkey.
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