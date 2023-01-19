Yali Capkini trama puntata 18 del 20 Gennaio 2023 (Di giovedì 19 gennaio 2023) Yali Capkini trama puntata 18 Ferit, che viene a sapere che Seyran è andata da sola a incontrare Efe Han e che ha firmato un contratto, impazzisce e prende fiato con Defne ed Efe. Lo zio di Serter, d’altra parte, non ha intenzione di lasciare andare Ferit a meno che Ferit non lasci in pace Pelin. ?fakat L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
La serie Yali Çapkini è stata trasformata in un apparato di ... Serietv Turche
Diziden ayriliyor mu Yali Çapkini basladigi günden beri gidecegi gün bekleniyor...Yali Çapkini dizisi kadrosuna kattigi yeni isimlerle yayin hayatina devam ediyor. Dizinin neredeyse ilk bölümünden beri ne zaman ayrilacagi merak konusu olan bir karakterle ilgili son bilgiler ortaya ...
Yali Çapkini 18. bölüm fragmani yayinlandi mi Yali Çapkini yeni bölüm ne zamanStar TV ekranlarinda Cuma günü yayinlanan Yali Çapkini dizisi, yayinladigi ilk günden beri gerek konusu gerekse oyunculariyla gündemden düsmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoglu ve Mert Ramazan Demir’in ...
Yali CapkiniSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Yali Capkini