Yali Capkini trama puntata 18 del 20 Gennaio 2023

Leggi su mediaturkey

(Di giovedì 19 gennaio 2023)18 Ferit, che viene a sapere che Seyran è andata da sola a incontrare Efe Han e che ha firmato un contratto, impazzisce e prende fiato con Defne ed Efe. Lo zio di Serter, d’altra parte, non ha intenzione di lasciare andare Ferit a meno che Ferit non lasci in pace Pelin. ?fakat L'articolo proviene da MediaTurkey.