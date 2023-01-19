Yali Capkini trama puntata 18 del 20 Gennaio 2023

Serietv Turche

Yali Çapkini dizisi kadrosuna kattigi yeni isimlerle yayin hayatina devam ediyor. Dizinin neredeyse ilk bölümünden beri ne zaman ayrilacagi merak konusu olan bir karakterle ilgili son bilgiler ortaya ...Star TV ekranlarinda Cuma günü yayinlanan Yali Çapkini dizisi, yayinladigi ilk günden beri gerek konusu gerekse oyunculariyla gündemden düsmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoglu ve Mert Ramazan Demir’in ...