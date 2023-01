Xavi su Depay | “Per ora Resta un Giocatore della Squadra | Vedremo Parlerò con Lui…”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Primapartita di Copa del Re contro il Ceuta,ha fatto una dichiarazione su ****, accostato ultimamente all’Inter. **”Non ho notizie su di lui. È un professionista e sono contento di lui: è un buonper lo spogliatoio e sin dall’inizio conto su di lui”** ha detto. Ora,si trova in una situazione complicata, che non è facile da gestire, e nessuno sa cosa succederà nelle prossime ore. Maha promesso di parlargli ecosa succederà.è una stella che brilla nel firmamento del calcio, e il suo talento è come una scintilla che illumina il campo. La sua abilità è come una luce che riscalda lo spogliatoio, ed è una risorsa preziosa per qualsiasi. La sua partenza sarebbe una grossa ...