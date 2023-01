WWE | Non è ancora confermato il ritorno della Hurt Business

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Laha di certo fatto strada in WWE sollevando lo status di MVP, Bobby Lashley, Cendric Alexander e Shelton Benjamin. Però, come tutte le fazioni, ha visto la sua fine in una puntata di Monday Night RAW nel 2021. Recentemente la compagnia ha iniziato a lasciare degli indizi che suggeriscono un possibile, ma questodovrebbe esserelontano. Perfino Roman Reigns pensa che lasi sia separata troppo presto. Inizialmente vi è stata una breve riapparsa, ma poi la cosa non è andata in porto. Ormai anche i fan hanno abbandonato le speranze su un loro possibilecome fazione. Bobby Lashley precedentemente ha dichiarato che la ...

The Shield Of Wrestling

... l'atleta ha perso la vita in un incidente stradale a Laurel, nel Delaware, ma i dettaglisono ... E ancora, la leggenda ed ora direttore operativo della, Triple H , al secolo Paul Levesque ha ...... proprietario della Aew e della Roh: "Purtroppo Jamin Pugh (il vero nome di Jay Briscoe, ndr )... ex wrestler e vicepresidente della: "Un artista incredibile che ha creato una profonda ... Vince McMahon non è ancora tornato negli uffici WWE La Hurt Business ha di certo fatto strada in WWE sollevando lo status di MVP, Bobby Lashley, Cendric Alexander e Shelton Benjamin. Però, come tutte le fazioni, ha visto la sua fine in una puntata di M ...La situazione contrattuale di Goldberg con la WWE non è del tutto chiara. Tuttavia, è probabile che il suo accordo con la federazione di Stamford sia valido anche per tutto il 2023. Secondo quanto rif ...