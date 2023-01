WWE | Licenziato D-Von Dudley

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’Hall of Famer della WWE D-Vonha fatto sapere a tutti tramite Twitter oggi pomeriggio la sua dipartita dalla compagnia. Ha sfruttato l’occasione per ringraziare Vince McMahon, Triple H e Stephanie McMahon. “Vorrei ringraziare Vince, Paul(HHH), Stephanie ed il mio Signore e Salvatore Gesù Cristo per l’opportunità che mi è stata data. Sono davvero emozionato nel scoprire dove Dio mi porterà questa volta, oh fratello mio….CREDICI!” Ha scritto D-Vonsu Twitter. E stato fatto presente da PWInsider che la WWE haD-Von prima nel pomeriggio. Dopo il suo ritiro nel 2016, D-Vonha lavorato come produttore in WWE. Ultimamente ha lavorato come allenatore al WWE Performance Center.