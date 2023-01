WWE | D-Von Dudley lascia la compagnia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’Hall of Famer della WWE D-Vonha fatto sapere a tutti tramite Twitter oggi pomeriggio la sua dipartita dalla. Ha sfruttato l’occasione per ringraziare Vince McMahon, Triple H e Stephanie McMahon. “Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto negli anni e sono stati al mio fianco. Sono stati 32 anni di grande carriera, 20 dei quali passati con Bubba a intrattenervi, e sono sicuro che prima o poi lo faremo di nuovo. La(wwe) e io abbiamo deciso di separarci e ritengo che questa sia la decisione migliore per tutte le parti. È stato un piacere e un onore lavorare con i giovani talenti di Bubba e con tutti quelli di NXT. Oltre a lavorare con alcuni dei migliori produttori al mondo. Vorrei ringraziare Vince, Paul (HHH), Stephanie e il mio Signore e Salvatore Gesù Cristo per l’opportunità che mi ...

