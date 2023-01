Wilma gelosa di Daniele | Oriana sbotta | “Te ne vai?”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Si infiamma il triangoloGoich,Dal Moro eMarzoli: la sudamericana allontana la cantanteDal Moro eMarzoli sono sempre più intimi nella casa del GF Vip. Nelle scorse ore il modello veneto e la sudamericana hanno deciso di concedersi qualche coccola in cucina, al termine di una serata in cui non è mancato il vino nel loft di Cinecittà, con qualche bicchiere di troppo scappato ad alcuni vipponi. Appoggiati al frigorifero in cucina,si sono appartati dal resto del gruppo, con la Marzoli che ha trovato rifugio tra le braccia di. Dopo qualche istante però la voce diGoich ha spezzato l’armonia del momento, intervenendo con una richiesta a Dal Moro. La cantante cercava ...