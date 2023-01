(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il Garante irlandese per la protezione dei dati. La Dpc (Data Protection Commission) con base a Dublino ha annunciato oggi la conclusione di un’inchiesta sul trattamento effettuato daIreland in relazione alla fornitura del suo servizio con unadi 5,5 milioni di euro per violazioni della normativa Gdpr.Ireland è stata inoltre invitata a rendere conformi le proprie operazioni di trattamento dei dati entro un periodo di sei mesi. Con anticipo rispetto al 25 maggio 2018, data di entrata in vigore del Gdpr,Ireland ha aggiornato i propri Termini di servizio, informando gli utenti che qualora avessero voluto continuare ad avere accesso al servizioa seguito dell’introduzione delle nuove regole ...

da 5,5 milioni di euro perda parte della Commissione per la protezione dei dati irlandese. Alla base della sanzione, spiega Reuters , la violazione delle leggi sulla privacy. Il ... WhatsApp, multa in Irlanda: cosa sappiamo Su Whatsapp piomba una nuova multa pari a 5,5 milioni di euro inflitta dalla Data Protection Commission, l'ente di tutela della privacy irlandese.