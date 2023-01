West Ham | Moyes ad un passo dall'esonero

ForzaRoma.info

Come vi abbiamo raccontato, in caso di divorzio già in questo mese l'unica pista percorribile è quella della Premier League, Tottenham e Newcastle in primis, ma anche il. O, in ultima ...Il Tottenham resta ancora in agguato mentre si defilano dalla corsa per il numero 22 l'Arsenal e il. I due club di Londra hanno piazzato i colpi per il mercato di gennaio . In uscita c'è ... Mercato, Arsenal e West Ham si defilano per Zaniolo: presi Trossard e Ings David Moyes è ad un passo dall'esonero. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il manager del West Ham si giocherà il suo futuro nella prossima decisiva sfida contro l'Everton.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...