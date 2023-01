Wanda Nara e l' intimità con L - Gante e Maxi Lopez | la frase piccante distrugge Icardi

TGCOM

ROMA - Non passano mai inosservate le dichiarazioni di: l'imprenditrice, intervistata dalla rivista argentina Caras, ha parlato della propria vita ed è tornata anche sulla separazione con il calciatore Mauro Icardi . E su quest'ultimo non è ...ISTANBUL (TURCHIA) - D opo gli innumerevoli colpi di scena relativi alla sua turbolenta relazione con, Mauro Icardi preferisce concentrarsi sulla sua vita professionale e sull'avventura che lo vede protagonista in Turchia con la maglia del Galatasaray . L'ex attaccante dell' Inter non ... Wanda Nara e Maxi Lopez insieme in Argentina, che reunion! ISTANBUL (TURCHIA) - D opo gli innumerevoli colpi di scena relativi alla sua turbolenta relazione con Wanda Nara, Mauro Icardi preferisce concentrarsi sulla sua vita professionale e sull'avventura che ...ROMA - Non passano mai inosservate le dichiarazioni di Wanda Nara: l'imprenditrice, intervistata dalla rivista argentina Caras, ha parlato della propria vita ed è tornata anche sulla separazione con i ...