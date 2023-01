Vivere un disastro climatico mentre sei incinta può influenzare il bambino. Ecco come

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La crisi climatica porta con sé conseguenzese. Negli Stati Uniti, dove gli uragani stanno aumentando in frequenza e intensità proprio a causa della situazione ambientale, i disastri climatici generano una serie di problemi molto evidenti: le abitazioni vengono danneggiate o distrutte, i quartieri si allagano, le imprese falliscono e le persone perdono il lavoro. Uno studio pubblicato nell’autunno 2022 suggerisce che questi disastri potrebbero causare altri effetti, ancora più insidiosi e a lungo termine, per chi li vive in stato di gravidanza (influenzando anche ilnell’utero). Gravidanza Stress in gravidanza: le conseguenze su madre e feto La gravidanza stessa è una fonte di preoccupazioni e timori che, insieme ad altri fattori, può provocare un vero e proprio stato di stress, sia p... ...