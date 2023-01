Viva Rai 2 blackout in diretta | Fiorello rimane senza luce Cosa è successo nella puntata di oggi 19 gennaio 2023

Rai Storia

2 problemi per Marco Masini con una macchina che deve passare durante la sua ...Guida tv di giovedì 19 gennaio: i programmi della sera1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:30 - Soliti ignoti - Il ritorno 21:25 - Che Dio ci aiuti 7 23:40 - Porta a Porta 01:25 -2! ... Ascolti Tv di lunedì 16 gennaio - RAI Ufficio Stampa Nessuno può parlare male della Supercoppa Italiana giocata a Riad, in Arabia Saudita. E’ questo quello che ha pensato Fiorello nella puntata odierna di Viva Rai2 quando ha dovuto fare i conti con un ...No, non era uno sketch preparato dagli autori. Nella puntata del 19 gennaio 2023 di Viva Rai 2 arriva un blackout in diretta. «Io non so che cosa sia successo, io non so che cosa state vedendo e non ...