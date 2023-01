Virtus Bologna-Panathinaikos oggi in tv | Eurolega basket 2023 | orario | canale | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Mandato in archivio il doppio turno settimanale, latorna a giocare in. I bianconeri sfidano alla Segafredo Arena,19 gennaio, gli ateniesi del(inizio del match previsto alle ore 20:30 con diretta TV su Sky Sport Arena,204) nel ventesimo turno di regular season della massima competizione continentale. Le V-nere proveranno a rialzare la testa dopo la doppia sconfitta rimediata la settimana scorsa, rispettivamente contro Zalgiris Kaunas (77-87) ed Olympiacos Pireo (83-85). Record di 8-11 per i bianconeri dopo diciannove turni disputati, con coach Scariolo che dovrà fare a meno dello squalificato Milos Teodosic – espulso per doppio fallo tecnico nel ko contro i biancorossi di Atene poch giorni fa., ...