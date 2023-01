Video Ronaldo - Messi amichevole | Talisca rischia di bruciarsi con la fiamma

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Paura per il giocatore dell'Al Nassr, prima dell'tra Cristianoa Riyadh. Il brasiliano hato di...

La Gazzetta dello Sport

Paura per il giocatore dell'Al Nassr Talisca, prima dell'amichevole tra Cristianoe Messi a Riyadh. Il brasiliano ha rischiato di bruciarsi ...Nell'amichevole tra i due giocatori più forti dell'ultimo ventennio, Cristianoe Lionel Messi, il Psg supera per 5 - 4 la squadra delle star di ... Video Ronaldo-Messi amichevole: espulso Bernat, rosso diretto Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...I due campioni si sono stretti la mano prima dell’amichevole tra Paris Saint-Germain e la selezione di all star di Al Nassr e Al-Hilal, oggi pomeriggio a Riyadh ...