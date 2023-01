(Di giovedì 19 gennaio 2023)ha battuto la qualificata slovacca Anna Karolinacon il punteggio di 6-4 6-3 nel secondo turno deglidi tennis: l’italiana non solo ha eguagliato il risultato dello scorso anno nel primo Slam stagionale, ma ha anche vendicato la sconfitta subita nella finale di Katowice 2015, quando la slovacca conquistò il titolo prevalendo in due set con il punteggio di 6-4 6-3. Sabato 21 gennaio l’azzurra sarà chiamata al match contro la vincente tra la statunitense Claire Liu e l’elvetica Belinda Bencic, testa di serie numero 12: l’azzurra sul cemento oceanico ha finora incamerato 130 punti nel ranking WTA, tanti quanti ne scarterà lunedì 30 gennaio.al momento nel ranking virtuale è 67ma, tre posizioni ...

Ilcon gli highlights del match traGiorgi e Anna Karolina Schmiedlova , valido per il secondo turno dell' Australian Open 2023 . Successo in due set per l'azzurra, che si è imposta per 6 - ... VIDEO Camila Giorgi-Schmiedlova 2-0, Australian Open 2023: highlights e sintesi Camila Giorgi ha battuto la qualificata slovacca Anna Karolina Schmiedlova con il punteggio di 6-4 6-3 nel secondo turno degli Australian Open 2023 di tennis: l'italiana non solo ha eguagliato il risu ...MELBOURNE - Camila Giorgi mette da parte le polemiche sul vaccino Covid e prosegue la sua marcia agli Australian Open di tennis, approdando al terzo turno. La tennista italo argentina di ...