VIDEO Biathlon | la vittoria di Dorothea Wierer ad Anterselva | l’esultanza in telecronaca di Ambesi e Puppo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Di nuovo, un anno dopo.torna al successo in Coppa del Mondo dia 361 giorni di distanza dall’ultima volta: è di nuovo la località situata non troppo lontano dal suo luogo di nascita, Brunico, a farla tornare a braccia alzate; se nella scorsa stagione si parlava di una partenza in linea, quest’anno riesce nello sprint. Dopo le polemiche della scorsa settimana dovute all’esclusione della compagna ed amica Federica Sanfilippo, che dopo questa scelta ha deciso di ritirarsi dalla carriera agonistica, è riuscita a mettere tutti d’accordo nel finale, riuscendo a battere la francese Chloé Chevalier che era stata per lungo tempo in testa. A cambiare l’inerzia della gara è l’ultimo poligono, dove laè stata praticamente perfetta e velocissima. La Chevalier è appunto ...

FondoItalia.it

... dalla politica allo sport, con un occhio di riguardo per la fotografia e i. Sono appassionato di tecnologia, musica, grigliate e basket americano. Tag:, samuela comolaGli highlights della staffetta mista di Hochfilzen , valida per la Coppa del Mondo di2022/2023 . Secondo posto per l' Italia , che sale sul podio grazie a Didier Bionaz , Tommaso Giacomel , Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi . Prestazione solida da parte degli azzurri, tra ... VIDEO, Biathlon - Lorenz Leitgeb: "Finalmente, è bello riavere i tifosi ... Di nuovo Anterselva, un anno dopo. Dorothea Wierer torna al successo in Coppa del Mondo di Biathlon a 361 giorni di distanza dall’ultima volta: è di nuovo la località situata non troppo lontano dal ...Le mancava soltanto la sprint per chiudere il cerchio. Sulle nevi di casa di Anterselva, che le avevano regalato i trionfi iridati del 2020 e dello scorso ...