Il Sole 24 ORE

Sogni, speranze e desideri di un mondo migliore nelle opere degli artisti deldiche sfileranno nel 2023. Un'isola felice in cui immaginare un mondo senza guerra, crisi economiche, inflazione, tensioni sociali e politiche, in cui la pandemia sia solo un ...Niente plastica aldi. Con l'ordinanza di cui sopra abbiamo riportato un estratto, il sindaco Giorgio del Ghingaro ha deciso che anche l'edizione 2023 del tanto attesosarà plastic free. ' ... Viareggio, il Carnevale si prepara a celebrare i suoi 150 anni - Il ... Sono aperte le iscrizioni per il 39° Rally del Carnevale, appuntamento che sabato 18 e domenica 19 febbraio farà da apertura alla stagione rallistica toscana. L'evento, promosso da Automobile Club Luc ...Primo appuntamento della stagione toscana in programma il 18 e 19 febbraio. Coinvolti i comuni di Viareggio, Massarosa, Camaiore, Pescaglia, Fabbriche di Vergemoli e Stazzema ...