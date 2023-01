Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 gennaio 2023)DEL 19 GENNAIO 2022 ORE 19:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA A91-FIUMICINO DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA BLOCCATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO; INFINE, SI RALLENTA SULLA PONTINA AD ALTEZZA DI APRILIA TRA VIA VALLELATA E VIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE LATINA. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO ...