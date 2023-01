Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 gennaio 2023)DEL 19 GENNAIO 2022 ORE 19:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA DISAGI SULL’ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE DOVE PERMANE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD, MENTRE IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E PRENESTINA. CODE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE TOR CERVARA IN ENTRANBI I SENSI; TRAFFICO BLOCCATO SULLA VIA DEI LAGHI TRA VIA ARICCIA E VIA PRATONI DEL VIVARO NELLE DUE DIREZIONI. FORTI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA; E, AVANTI, TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE. INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ...