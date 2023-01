Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 gennaio 2023)DEL 19 GENNAIOORE 11.20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 RESTA CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO, CODE IN SMALTIMENTO A PARTIRE DA FIORENTINI TUTTO QUESTO A SEGUITO DELLE VERIFICHE IN CORSO NELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALNE INTERNA SULLA TANGENZIALE EST, CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA STESSA IN DIREZIONE SALARIA L’ISTANTANEA DEL TRAFFICO CI RESTITUISCE NEL COMPLESSO, TRAFFICO REGOLARE, SUL RACCORDO ANULARE DI, ANCHE SULLA-FIUMICINO USCIAMO DALLA CAPITALE RAGGIUNGIAMO LATINA BREVI ATTRESE A BORGO PIAVE, VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO A FROSINONE, QUI PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIALE DEI VOLSCI SIAMO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ...