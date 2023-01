Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 gennaio 2023)DEL 19 GENNAIOORE 10.20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 E’ CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIOZNE SALARIA, PERMANGONO CODE DA TOGLIATTI E SINO AL BIVIO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE LA CHIUSURA SI E’ RESA NECESSARIA PER LE VERIFICHE IN CORSO NELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALNE, PERTANTO IL TRATTO E’ CHIUSO TRA LA A24 E VIA DEI MONTI TIBURTINI, IN DIREZIONE SALARIA PER TRAFFICO PERMANGONO CODE SULLE VIE FALAMINIA E SALARIA NELL’ORDINE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI TUTTO VERSO IL CENTRO LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DEL METRO, TERMINATE LE VERIFICHE, LA CIRCONE E’ STATA ...