Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 gennaio 2023)DEL 19 GENNAIOORE 08.30 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA VIA AURELIA, CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTRO INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE LATINA PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E A24 A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA LOCALIZZATE DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO NEL SENSO OPPOSTO DA TOR CERVARA AL RACCORDO CODE A TRATTI SULLA-FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA ...