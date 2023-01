Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 gennaio 2023)DEL 19 GENNAIOORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINA PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DICODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA FLAMINIA E SALARIA RISPETTIVIAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI TUTTO VERSO IL CENTRO SULLA VIA APPIA, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI, IN DIREIZONEORA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA ...