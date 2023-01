Via Vittime di Nassiriya | sabato inaugurazione del parco giochi inclusivo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ in agenda21 gennaio alle ore 11, alla presenza del sindaco Clemente Mastella, il taglio del nastro di Happy Park, ilrealizzato a viadi. Finanziato con risorse pari a 63mila euro del Fondo Sviluppo Coesione-Presidenza del Consiglio dei ministri, l’arriverà a poco più di tre mesi dalla posa della prima pietra avvenuta nel settembre del 2022. “E’ un’opera – spiega l’assessore all‘Ambiente e al Verde pubblico Alessandro Rosa – che ha un duplice valore: da una parte ecologico perché arricchiamo con un altro spazio green e all’aperto l’offerta per il tempo libero in città, dall’altra tocca il tema delle politiche per l’infanzia: ilè ...

E' in agenda sabato 21 gennaio alle ore 11, alla presenza del sindaco Clemente Mastella, il taglio del nastro di Happy Park, il parco giochi inclusivo realizzato a via Vittime di Nassiriya. Finanziato ...