Via Rosa | cantiere a febbraio per realizzare il nuovo parcheggio e allargare i marciapiedi

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Bergamo. Ci sarà unnel quartiere di Boccaleone: a metàpartirà ilche consentirà diuna nuova area di sosta a beneficio del quartiere a pochi passi dall’oratorio e da viae, successivamente, digli stretti e pericolosilungo la via, migliorando la fruibilità pedonale di una delle strade centrali della vita del quartiere. Dopo la definizione dell’acquisto, da parte del Comune, di un’area inutilizzata e sterrata di 3000mq, precedentemente di proprietà della parrocchia, l’Amministrazione ha definito il progetto per un’area di sosta per quasi 90 auto proprio nel cuore del quartiere, con ingresso carrabile da viae percorso pedonale verso il parco delle Clarisse, ...

BergamoNews.it

