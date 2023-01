Via libera Cdm | reati con l' aggravante mafiosa perseguibili d' ufficio

Leggi su iltempo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge volto a introdurre norme in materia di procedibilità d'e di arresto obbligatorio in flagranza.Il testo, comunica Palazzo Chigi al termine del Cdm, prevede la procedibilità d'per tutti iper i quali sia contestata l'del “metodo mafioso” o della finalità di terrorismo o di eversione. Inoltre, la procedibilità d'è prevista anche per il reato di lesione personale, quando è posto in essere da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa.Infine, si stabilisce che l'arresto in flagranza previsto come obbligatorio debba essere eseguito anche in mancanza della querela, ...