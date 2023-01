«Vi spiego perché il PD è in crisi»

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Claudio Velardi, storico dirigente della sinistra, giudica senza sconti ladel Partito democratico (e chi si candida a risolverla). Ma nell’arena ci sono poi Meloni, Renzi, Calenda, Conte. E su ognuno c’è molto da dire... Claudio Velardi ha preso le distanze: dalla politica e da Roma. Privilegia la famiglia, la sua fondazione Ottimisti & Razionali e la vita sana a Napoli. Ogni tanto però, l’ex Lothar di Massimo D’Alema, ora più vicino al mondo renziano, lancia un sasso dal suo blog Buchineri.org confermando la proverbiale lucidità analitica. Per esempio, nel post d’inizio 2023 si chiede: «Moriremo meloniani?». Corre questo rischio, Velardi? Il rischio c’è, al momento, nello scenario italiano Giorgia Meloni mi sembra la persona più ragionevole, saggia e misurata. In un contesto più generale, questo rischio non c’è ...

