“Vi servono altre prove?” Davide Donadei | accuse da dentro e fuori il GF Vip 7

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Non corre buon sangue tra Oriana Marzoli eil GF Vip 7 tutti se ne sono accorti. Per primo Luca Onestini che ha raccolto la confessione della modella venezuelana: “Questo ragazzo mi innervosisce in ogni modo, è un leccaseere, ma un leccaseere. Gli ha portato la colazione alla gente che dorme, dai, ma dai. No no… Mi sembra il tipico sfi*ato che vuole per forza essere… capito? Perché sa che se va in nomination…”, aveva detto di. Parole che avevano immediatamente sollevato un polverone con le rispettive fazioni che si sono sfidate sui social. “che cucina pranzo, cena e porta la colazione a letto al gruppo di falsi per non farsi nominare. La dignità, questa sconosciuta”. C’è chi dice: “ma che lecchinoche porta la ...