Verstappen fa troppo rumore in pista con la Red Bull | Autodromo di Imola costretto a pagare una multa

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’dirispetta un calendario rigido per tutelare i vicini residenti dai rumori dei motori delle monoposto. Come spiega Il Resto del Carlino, in una giornata non in deroga per il circuito, una Red, guidata inda Maxper un’esibizione solitaria di carattere commerciale, ha sforato i limiti di emissioni acustiche consentite e costerà così all’unada 500 euro. Ala sanzione sarà il Comune di, proprietario dell’impianto. Un paradosso che risale allo scorso 12 ottobre, quando il due volte campione del mondo di Formula 1 girò alcuni spot commerciali al volante di una RB09. Le centraline di Arpae hanno registrato lo sforamento e da lì il verbale con la ...

grande, per lui, il peso imposto dai ritmi folli del Circus, e troppa la voglia di godersi ...alla suggestione di una possibile partecipazione alla 24 ore di Le Mans insieme a Max. ......ha raccontato la tesa lotta per il campionato di F1 del 2021 fra Lewis Hamilton e Max. ... finromanzata, delle competizioni. Proprio per questo Domenicali ha dichiarato di aver ...