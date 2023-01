Ventotene | scoperta villetta abusiva | costruttore denunciato per distruzione di bellezze naturali

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 19 gennaio 2023)– Un palazzo a uso residenziale abusivo. È quanto scoperto dai militari della Guardia di Finanza che, nel corso del costante monitoraggio del territorio, hanno sottoposto a controllo un terreno privato nel Comune di, in località Calanave, sul quale era in corso di costruzione un manufatto ad uso abitativo, di circa 85 mq, all’interno di un terreno agricolo, le cui opere edili erano state avviate in assenza di permesso di costruire e, peraltro, eseguite senza le previste autorizzazioni in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in violazione degli artt. 142 – 146 e 181 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 734 del Codice Penale (concernente la “e deturpamento di”). Le attività sono state svolte di concerto tra i militari della Tenenza di ...