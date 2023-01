Vento e pioggia | da domani nuova allerta meteo in Campania

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso diindi criticità Arancione a partire dalle 12 di, venerdì 20 gennaio.indi criticità Arancione a partire dalle 12 difino alle 8 di sabato 21. L’avviso della Protezione civile regionale segue quello in atto

FrosinoneToday

... coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal; - ... eventualmente interdetti in caso di forte, sono i seguenti: 1 . Sottopasso di Via Claudio/...Il maltempo riguarderà anche lae ilforte. Ecco ... Pioggia, vento e neve sui monti ed a bassa quota. Scuole chiuse a Pontecorvo Uno smottamento - probabilmente dovuto alle piogge di questi giorni - ha causato stamattina un crollo al cimitero cittadino di Sant'Agata de'Goti (Benevento).La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di colore Arancione con validità a partire dalle 12 di domani, venerdì 20 gennaio e scadenza alle 8 di sabato 21 ...