Venti bare e 80 urne in un torrente | la frana in un cimitero in provincia di Benevento

A Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento, circa 20 bare e 80 urne sono finite in un torrente sottostante il cimitero, a causa di una frana. "Quell'ala del cimitero franata - commenta il sindaco di S. Agata de' Goti, Salvatore Riccio - insisteva su un ...